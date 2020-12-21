Что Путин ответил Санду на призыв вывести миротворцев из Приднестровья

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за то, чтобы вывести российских миротворцев из Приднестровья, но только когда созреет соответствующая обстановка

Путин добавил, что условия для вывода миротворцев созреют тогда, когда будет налажен диалог между регионом и остальной частью Молдовы.

Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду призвала вывести миротворцев из Приднестровья и переформатировать миротворческую операцию в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.