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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков

Примаков: мы переживаем за события в странах бывшего СССР

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Россия
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В понедельник Россотрудничество, ФАДН и Росмолодежь утвердили совместный план мероприятий за рубежом по формированию имиджа РФ

Sputnik, Мария Науменко 

Россотрудничество, ФАДН и Росмолодежь подписали "Дорожную карту" по реализации государственной национальной политики России. По словам руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, в 2021 году, в первую очередь, будет уделяться внимание странам ближнего зарубежья. 

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"В первую очередь, будет уделяться внимание СНГ, Ближнему зарубежью, пространству бывшего Советского Союза. Это страны, с которыми нас связывала общая историческая судьба. Мы не испытываем никакого равнодушия. Переживаем всему, что там происходит. Более того, это отражено в концепции внешней политики России, в ее приоритетах. Конечно, Ближнее зарубежье, в первую очередь", - сказал Примаков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.

Документ разработан по инициативе Россотрудничества на основе Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

"На фоне проявившихся во многих странах мира неурегулированных проблем межэтнического характера подход России в сфере укрепления межнационального мира и согласия становится особо актуальным", - считает глава ФАДН Игорь Баринов.

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Агентства намерены организовать различные мероприятия за рубежом, которые сформируют имидж России за рубежом как многонационального и поликонфессионального государства. В плане в том числе предусмотрены мероприятия по продвижению за рубежом российского этнотуризма и народно-художественных промыслов.

"Для нас это очень важно с точки зрения международного молодежного сотрудничества. Можно долго пытаться запрещать молодежи общаться, но, как показывает практика, конкретных мероприятий, например, Всемирный фестиваль молодежи и студентов - это сделать невозможно. Такого рода международное общение - прямой путь к сердцу наших сверстников за рубежом", - отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Совместные мероприятия в том числе станут подготовкой ко Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится в России в 2022 году при поддержке ООН, ЮНЕСКО, Межпарламентского союза и Альянса цивилизаций ООН.

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Новости из России (1518)


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