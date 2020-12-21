Вакцина "Спутник V" защитит от "британского" штамма COVID-19 - глава Центра им. Гамалеи

"Спутник V" — это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Вакцина от коронавируса "Спутник V" будет защищать от нового штамма COVID-19, выявленного в Великобритании, заявил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, будет защищать... Нет никаких показаний к тому, что не будет", — сказал он.

В Соединенном Королевстве обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. При этом, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Между тем из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Многие страны мира приостановили авиасообщение с Великобританией.

Грузия не имеет с Великобританией прямого воздушного сообщения. Однако граждане всех стран с историей поездок в Великобританию в течение последних 14 дней в Грузии обязали пройти 12-дневный карантин.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.