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Вакцина "Спутник V" защитит от "британского" штамма COVID-19 - глава Центра им. Гамалеи

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Россия
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"Спутник V" — это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Вакцина от коронавируса "Спутник V" будет защищать от нового штамма COVID-19, выявленного в Великобритании, заявил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Скорая медицинская помощь 112
© Sputnik / STRINGER
Новый штамм коронавируса мог дойти и до Грузии? – ответ специалиста

"Конечно, будет защищать... Нет никаких показаний к тому, что не будет", — сказал он.

В Соединенном Королевстве обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. При этом, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Между тем из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Многие страны мира приостановили авиасообщение с Великобританией.

Грузия не имеет с Великобританией прямого воздушного сообщения. Однако граждане всех стран с историей поездок в Великобританию в течение последних 14 дней в Грузии обязали пройти 12-дневный карантин.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Темы:
Новости из России (1518)


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