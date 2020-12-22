"Камаз" готовится к началу производства электромобилей

Для того, чтобы автомобиль стал интересен частному клиенту, производитель готов пойти на увеличение колесной базы

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Производство российского электромобиля "Кама-1" начнется в 2023-2024 годах, об этом заявил журналистам генеральный директор предприятия "Камаз" Сергей Когогин, сообщает Sputnik Беларусь.

Впервые компактный электромобиль, получивший название "Кама-1", представили 10 декабря на выставке "Вузпромэкспо". "Камаз" выступил индустриальном партнером проекта, создавали машинку специалисты Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

"Следующий год - сертификация, наверное, не раньше 2023-2024 года (производство - Sputnik)", - уточнил Когогин.

Гендиректор отметил, что работа над электромобилем началась еще в 2018 году, за это время с нуля был создан экспериментальный образец. Когогин назвал и примерную цену такой машинки – от 16 до 19 тысяч долларов.

"Я считаю, что будет развиваться каршеринг. Электрические автомобили внутри городов – это самая оптимальная вещь, поэтому и машину задумывали как маленький автомобиль для каршеринга", - уточнил гендиректор.

Для того, чтобы машина стала интересной для частного клиента, Когогин сказал, что ее базу можно увеличить на полметра. Для того, чтобы начать производство такой машинки, необходим спрос хотя бы на две-три тысячи автомобилей. Директор уточнил, что потенциальные покупатели электромобиля в основном находятся в Москве и Санкт-Петербурге.