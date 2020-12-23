Вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов коронавируса - видео

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина "Спутник V" эффективно справляется со всеми штаммами коронавируса

Вакцина "Спутник V" эффективна и против штамма коронавируса, который недавно обнаружили на территории Великобритании.

Дмитриев подчеркнул, что российский препарат ранее уже сталкивался с разными мутациями вируса, и они никак не повлияли на его эффективность.

Также Дмитриев рассказал о сотрудничестве с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая сейчас проводит испытания комбинаций своей вакцины со "Спутник V".