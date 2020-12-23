Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео

Министерство торговли США ввело новые санкции против России. Под ограничения попали более 40 российских организаций, связанных с вооруженными силами

К тем организациям, которые подпали под санкции, применят ограничения на экспорт, в частности компании не смогут приобретать некоторые американские товары и технологии. Как в России отреагировали на решение США - смотрите в видео.

В частности, в санкционный список попали Министерство обороны России, Служба внешней разведки и ряд крупнейших предприятий авиационной, космической и судостроительной отраслей.

Среди них - компании “Сухой” и “Туполев”, корпорации “МиГ”, “Ростех”, “Росатом”, а также предприятия Роскосмоса. В частности, под ограничения попал РКЦ “Прогресс”, который изготавливает ракеты “Союз”.