16:55 23 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9979
  • 100 RUB4.3368
  • USD3.2684
Поиск
Россия

Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ruptly / commerce.gov / facebook.com/RusEmbUSA
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/17/250431762.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201223/250432125/Novye-sanktsii-SShA-Kak-na-nikh-otreagirovala-Rossiya---video.html

Министерство торговли США ввело новые санкции против России. Под ограничения попали более 40 российских организаций, связанных с вооруженными силами

К тем организациям, которые подпали под санкции, применят ограничения на экспорт, в частности компании не смогут приобретать некоторые американские товары и технологии. Как в России отреагировали на решение США - смотрите в видео.

В частности, в санкционный список попали Министерство обороны России, Служба внешней разведки и ряд крупнейших предприятий авиационной, космической и судостроительной отраслей.

Среди них - компании “Сухой” и “Туполев”, корпорации “МиГ”, “Ростех”, “Росатом”, а также предприятия Роскосмоса. В частности, под ограничения попал РКЦ “Прогресс”, который изготавливает ракеты “Союз”. 

Теги:
Антироссийские санкции, Санкции, Россия, Россия, США


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Баскетбол и протестующие. Городок оппозиции у здания правительства Аджарии
Кофе и баскетбол: городок оппозиции в Батуми - фото
Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео
Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться