В России задумались о временном прекращении авиасообщения со всеми странами

После выявления в Великобритании и других государствах мутации COVID-19 Россия уже ограничила авиасообщение с Лондоном

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В России депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временный запрет на авиасообщение с другими государствами из-за выявления нового "британского" штамма коронавируса, передает RT со ссылкой на письмо парламентария.

Депутат обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других странах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.

"В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией", – говорится в тексте обращения.

Об обнаружении новой мутации коронавируса в Соединенном Королевстве стало известно на прошлой неделе. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант COVID-19 распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного, но ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.