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В 2021 году российская вакцина "Спутник V" будет доступна в порошковой форме

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Россия
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"Спутник V" — это первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Россияйская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" появится в 2021 году в новой, порошковой форме, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Вакцина против коронавируса
photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
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"У нас завершается регистрация стабильной жидкой формы, плюс 2 - плюс 8 (температура хранения - ред.). Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

"И плюс новая форма, которая появится в следующем году - это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", - отметил министр.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Новости из России (1522)


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