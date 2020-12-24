В 2021 году российская вакцина "Спутник V" будет доступна в порошковой форме

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Россияйская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" появится в 2021 году в новой, порошковой форме, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

"У нас завершается регистрация стабильной жидкой формы, плюс 2 - плюс 8 (температура хранения - ред.). Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще", - сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

"И плюс новая форма, которая появится в следующем году - это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", - отметил министр.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.