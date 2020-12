В 2021 году российская вакцина "Спутник V" будет доступна в порошковой форме

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Россияйская вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" появится в 2021 году в новой, порошковой форме, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center