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Мэр Москвы объявил 31 декабря в столице выходным днем

© photo: Sputnik / Алексей Майшев
Россия
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Темы:
Новости из России (1523)
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Sputnik Грузия
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Бюджетные учреждения и те организации, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, обязали 31-го числа сделать для выходным днем

ТБИЛИСИ, 25 дек - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обяжет бюджетные учреждения столицы сделать 31 декабря выходным.

"Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31-го числа сделали для горожан выходным днем", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

В среду президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.

Он заявил, что работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

Темы:
Новости из России (1523)
Теги:
Сергей Собянин, Новый год 2020, Россия, Москва


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