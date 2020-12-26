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Медики во время пандемии коронавируса COVID 19 в Москве Россия

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило три миллиона

© AP Photo / Pavel Golovkin
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201226/250457230/Chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-v-Rossii-prevysilo-tri-milliona.html

Темп прироста в России, которая занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса, держится на уровне процента

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В России за сутки выявили 29 258 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России выявлено 29 258 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 571 (15,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", – говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 3 021 964 случая коронавируса во всех 85 регионах. С начала пандемии в России зафиксировано 54 226 летальных исходов (+567 за сутки), а выздоровели 2 426 439 человек (+28 185 за сутки).

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Россия находится на четвертом месте по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире после США (18,7 млн), Индии (10,1 млн) и Бразилии (7,4 млн).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 80 миллионам, свыше 1,75 миллиона человек умерли.

Теги:
Россия, Вакцина


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