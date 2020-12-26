Российская вакцина от COVID-19 показала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет

Результаты клинических исследований удовлетворили Минздрав, и он одобрил применение "Спутника" для вакцинации представителей этой категории населения

ТБИЛИСИ, 26 дек – Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет, сообщили разработчики препарата в Twitter. Об этом пишет РИА Новости.

"Спутник V" также дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания для этой и других возрастных групп", — говорится в сообщении.

Результаты клинических исследований удовлетворили медицинские власти, и Минздрав одобрил применение "Спутника" для вакцинации представителей этой категории населения. Теперь вакцина разрешена к применению лицам в возрасте 18 лет и старше.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Его разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.

Всего в тестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов.

В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.