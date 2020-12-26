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"Может аукнуться": Лавров отреагировал на новые санкции США - видео

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"Ответ последует" – именно так глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на новые санкции США против российских компаний

Свое заявление Лавров сделал во время пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров отметил, что новые ограничения Москву не удивляют, а, наоборот, "отражают стратегическую линию" США, направленную на то, чтобы максимально ослабить своих конкурентов.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что подобные действия Вашингтона подчеркивают желание Соединенных Штатов навязать свои правила и европейским партнерам надо понимать, в какую "игру они играют".

"В конечном счете это может аукнуться и против любой страны на планете", – заключил Лавров.

Теги:
Антироссийские санкции, контрсанкции, Санкции, Сергей Лавров, Лавров


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