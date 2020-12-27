Жители Москвы старше 60-и лет смогут записаться на вакцинацию с понедельника

ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Запись на вакцинацию для пожилых начнется в понедельник в Москве, об этом сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник Москвы, пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь.

Результаты клинических исследований показали, что вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность выше 90 процентов в старшей возрастной группе. После этого Минздрав РФ одобрил ее использование для вакцинации представителей этой категории.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Ее разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время в мире есть несколько вакцин против COVID-19, две из них – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" – зарегистрированы в России.

"Спутник V" будет также использоваться и в Беларуси. Ожидается, что вакцинация начнется уже в январе.