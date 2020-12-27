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Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19

Жители Москвы старше 60-и лет смогут записаться на вакцинацию с понедельника

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1636)
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Sputnik Грузия
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Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" людям старшего возраста

ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Запись на вакцинацию для пожилых начнется в понедельник в Москве, об этом сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник Москвы, пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь.

Российская вакцина Sputnik V
© photo: Sputnik / STRINGER
В 2021 году российская вакцина "Спутник V" будет доступна в порошковой форме

Результаты клинических исследований показали, что вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность выше 90 процентов в старшей возрастной группе. После этого Минздрав РФ одобрил ее использование для вакцинации представителей этой категории.

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Ее разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время в мире есть несколько вакцин против COVID-19, две из них – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" – зарегистрированы в России.  

"Спутник V" будет также использоваться и в Беларуси. Ожидается, что вакцинация начнется уже в январе.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1636)


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