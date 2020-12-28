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Защита диплома удаленно: иностранным студентам в России пойдут на встречу

© photo: Sputnik / Сергей Пятаков
Россия
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Высшим учебным заведениям потребуется учесть многое – пойти навстречу иностранным студентам и проанализировать, кто пропустил многое в этом году

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В России иностранным студентам вузов, которые не смогут въехать в страну, будет дана возможность защитить диплом в дистанционном формате, но маловероятно, что это будет массовым явлением, заявил глава министрерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Грузинский Технический Университет
© Sputnik / Alex Shlamov
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"У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя, я думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации", – сказал Фальков журналистам.

Министр подчеркнул, что высшим учебным заведениям придется учесть многое: к примеру, пойти навстречу иностранным студентам, проанализировать, кто пропустил многое в этом году.

В ведомстве поясняют, что в качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком большого количества долгов и невозможности выйти на сессию, этот период можно будет считать академическим отпуском.

Темы:
Новости из России (1529)


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