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Предновогодняя Москва

Что загадать в новогоднюю ночь? Исследователи узнали о желаниях россиян

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Россия
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Темы:
Новости из России (1529)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201228/250467806/Chto-zagadat-v-novogodnyuyu-noch-Issledovateli-uznali-o-zhelaniyakh-rossiyan.html

Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет со всех уголков страны

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Традиция загадывать желание в новогоднюю ночь жива до сих пор, и треть россиян (35%) загадает в этот момент окончание пандемии коронавируса в 2021 году, а пятая – найти чемодан с миллионом долларов (20%).

Ёлка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Этот показало исследование Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Самыми популярными пожеланиями в новогоднюю ночь станут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%) и счастье (42%), выявило исследование. О приобретении квартиры, дачи или автомобиля мечтает в 2021 году 28% опрошенных, а найти свое призвание – 23%.

Новый год без катаклизмов и катастроф – этого желают 19%, найти любовь – 15%, отправиться в путешествие мечты – 14% и не заболеть коронавирусом – 10%. Некоторые хотят провести на удаленке весь год (7%), а вот желающих поскорее вернуться на работу в офис несколько меньше (2%).

Любопытно, что 1% участников опроса загадают получить миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы.

Исследование проводилось в декабре 2020 года среди более чем 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Темы:
Новости из России (1529)


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