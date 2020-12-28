23:22 28 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск

Последний день года стал выходным для всех регионов России

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1530)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1b/250461684.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201228/250477238/Posledniy-den-goda-stal-vykhodnym-dlya-vsekh-regionov-Rossii.html

Госслужащие 54 из 85 субъектов России работали в субботу, 26 декабря, вместо объявленного выходным днем четверга, 31 декабря

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Северная Осетия последней из регионов России объявила 31 декабря выходным и, таким образом, в этот день отдыхать будет вся Россия, сообщает РИА Новости.

Ёлка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
В какой последовательности встречают Новый 2021 год в России и СНГ

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.

При этом, госслужащие 54 из 85 субъектов России работали в субботу, 26 декабря, вместо объявленного выходным днем четверга, 31 декабря

В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.

Темы:
Новости из России (1530)
Теги:
Новый год, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Развод закончен: Британия и ЕС подписали сделку по Брексит - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться