Последний день года стал выходным для всех регионов России

Госслужащие 54 из 85 субъектов России работали в субботу, 26 декабря, вместо объявленного выходным днем четверга, 31 декабря

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Северная Осетия последней из регионов России объявила 31 декабря выходным и, таким образом, в этот день отдыхать будет вся Россия, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.

При этом, госслужащие 54 из 85 субъектов России работали в субботу, 26 декабря, вместо объявленного выходным днем четверга, 31 декабря

В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.