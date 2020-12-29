Конкурс "Мисс Россия" перенесен на весну 2021 года из-за коронавируса

Генеральный директор конкурса отметила, что поиск девушек дистанционно осложняется тем, что в соцсетях они выглядят супермоделями, но присланные ими фото без косметики разочаровывают организаторов

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Финал национального конкурса красоты "Мисс Россия" перенесен из-за эпидемиологической ситуации на весну 2021 года, рассказала РИА Новости генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Ранее сообщалось, что конкурс запланирован на осень 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране в этом году финал смотра переносили дважды. Организаторы будут следить за ситуацией с распространением коронавируса для определения конечного формата смотра.

Собеседница агентства отметила, что современные условия диктуют новые правила и для конкурсов красоты, в сложившейся ситуации нет гарантий, что в следующем году появится возможность увидеть смотр офлайн.

"Но что можем сказать точно, – финал конкурса состоится, и в онлайне вы однозначно сможете увидеть новых финалисток и стать свидетелями выбора победительницы "Мисс Россия 2021". Все секреты пока не будем раскрывать, но мы впервые за всю историю конкурса постараемся максимально откровенно показать подготовку участниц и, конечно, всем будет доступна трансляция финала", – добавила Беляк.

По ее словам, карантин не помешал проведению кастинга, количество заявок не было снижено, наоборот, интерес девушек к мероприятию в этом году был увеличен.

"Во второй половине 2020 года мы перевели все кастинги в онлайн-формат и рассматриваем заявки, которые нам присылают на почту, а также продолжаем поиск девушек в социальных сетях. В нынешний век высоких технологий нет никаких сложностей в том, чтобы запросить на девушку свежие фото- и видеоматериалы. Правда, эти же высокие технологии частенько вводят нас в заблуждение: в Instagram девушка выглядит готовой супермоделью, но иногда после просмотра ее фото без косметики, которые она присылает по нашему запросу, приходит ощущение гордости за разработчиков фильтров для социальных сетей и разочарование от того, как нещадно можно себя замаскировать", – поделилась генеральный директор конкурса.