Для привившихся от коронавируса снимаются ограничения в Москве

С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет, сотрудников ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По его словам, после вакцинации пожилые москвичи, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими болезнями смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

"Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", — написал Собянин в своем блоге.

Вакцинация в Москве

В начале декабря в стране стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед. Пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники.

Сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет, сотрудников ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях