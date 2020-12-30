Поставки российской вакцины от коронавируса в США и Европу будут ограничены

Первая в мире вакцина от коронавируса российского производства сразу не понравилась западным странам, представители которых обрушились на "Спутник V" с критикой

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Поставки вакцины "Спутник V" в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, поставки точно произойдут в Венгрию и Сербию, но "с европейскими странами будем двигаться постепенно".

Он отметил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка.