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Вакцинация российской вакциной от коронавируса Sputnik V

Поставки российской вакцины от коронавируса в США и Европу будут ограничены

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Россия
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Темы:
Новости из России (1533)
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20201230/250490760/Postavki-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-v-SShA-i-Evropu-budut-ogranicheny.html

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Поставки вакцины "Спутник V" в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, поставки точно произойдут в Венгрию и Сербию, но "с европейскими странами будем двигаться постепенно".

Он отметил, что основными рынками являются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка.

Темы:
Новости из России (1533)
Теги:
Европа, США, Россия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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