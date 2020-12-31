В России начали использовать ИИ для выявления запрещенного контента в Сети

Отмечается, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Роскомнадзор начал использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в Интернете, говорится в сообщении ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

"Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объем информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду", – сообщает Роскомнадзор.

Отмечается, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85%.

Выявленная информация с признаками противоправной направляется для проверки экспертам. Применение нейросетей позволяет повысить производительность работы экспертов более чем в 14 раз.