"Подлость" НАТО, коронавирус и перевооружение: итоги 2020 года для ВС РФ - видео

Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ также рассказал о ходе перевооружения и модернизации войск, а также отметил особую роль Вооруженных сил России в борьбе с пандемией коронавируса.

Отдельно российский министр упомянул о вызовах, с которыми пришлось столкнуться военным. Подробнее о том, что он сказал - смотрите в видео.