"Подлость" НАТО, коронавирус и перевооружение: итоги 2020 года для ВС РФ - видео

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Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу
Глава Минобороны РФ также рассказал о ходе перевооружения и модернизации войск, а также отметил особую роль Вооруженных сил России в борьбе с пандемией коронавируса.
Отдельно российский министр упомянул о вызовах, с которыми пришлось столкнуться военным. Подробнее о том, что он сказал - смотрите в видео.