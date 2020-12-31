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"Подлость" НАТО, коронавирус и перевооружение: итоги 2020 года для ВС РФ - видео

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video : Ruptly / Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1f/250503971.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201231/250504012/Podlost-NATO-koronavirus-i-perevooruzhenie-itogi-2020-goda-dlya-VS-RF---video.html

Российские армия и флот выполнили все задачи, которые перед ними ставились в 2020 году, и получили высочайшую оценку своей боеготовности – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ также рассказал о ходе перевооружения и модернизации войск, а также отметил особую роль Вооруженных сил России в борьбе с пандемией коронавируса.

Отдельно российский министр упомянул о вызовах, с которыми пришлось столкнуться военным. Подробнее о том, что он сказал - смотрите в видео.

Теги:
Сергей Шойгу, Российская армия, Россия, Россия


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