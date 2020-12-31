18:55 31 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.4031
  • USD3.2766
Поиск
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2018 года

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (34)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/1f/250509478.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201231/250509516/Vladimir-Putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam.html

По словам российского президента, в этот непростой год население страны было одной большой семьей, члены которой всегда были рядом друг с другом

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением, отметив, что Россия с достоинством прошла тяжелый уходящий год.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья

По его словам, год назад никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.

"И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей", — сказал глава государства.

По его словам, 2020-й был связан также и с надеждами на преодоление невзгод, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие.

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках", — сказал президент.

Он подчеркнул, что очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями и беречь сплоченность.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
Путин назвал главной проблемой 2020 года пандемию коронавируса

"Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь — и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века", — считает Путин.

Российский лидер подчеркнул, что эпидемия пока не отступила, борьба с ней не прекращается ни на минуту, а многие медики эту праздничную ночь проведут на дежурстве.

"Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания", — сказал он.

Также президент предложил россиянам помечтать

"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — уверен Путин.

Темы:
Новый год 2021 (34)
Теги:
Россия, Новый год 2021, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новогодняя иллюминация и уличные украшения
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
Непростой 2020 для Грузии: главные события года за три минуты - видео
Непростой 2020 для Грузии: главные события года за 150 секунд - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться