Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

По словам российского президента, в этот непростой год население страны было одной большой семьей, члены которой всегда были рядом друг с другом

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением, отметив, что Россия с достоинством прошла тяжелый уходящий год.

По его словам, год назад никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.

"И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей", — сказал глава государства.

По его словам, 2020-й был связан также и с надеждами на преодоление невзгод, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие.

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках", — сказал президент.

Он подчеркнул, что очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями и беречь сплоченность.

"Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь — и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века", — считает Путин.

Российский лидер подчеркнул, что эпидемия пока не отступила, борьба с ней не прекращается ни на минуту, а многие медики эту праздничную ночь проведут на дежурстве.

"Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания", — сказал он.

Также президент предложил россиянам помечтать

"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — уверен Путин.