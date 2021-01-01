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Новогоднее обращение президента Владимира Путина к россиянам - видео

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© video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210101/250528672/Novogodnee-obraschenie-prezidenta-Vladimira-Putina-k-rossiyanam---video.html

В России отмечают наступление Нового года. По традиции, с обращением к нации выступил президент Российской Федерации. Смотрите в видео поздравление Владимира Путина

Президент России Влaдимир Путин в своем обращении заявил, что прошедший 2020 год был очень трудным и вместил в себя груз нескольких лет.

При этом президент РФ отметил, что уходящий год был связан также и с надеждами на преодоление трудностей и заставил осознать, как много значат настоящие и искренние отношения между людьми.

Это обращение стало самым продолжительным из всех подобных выступлений президента России в XXI веке. Оно было записано в Кремле и зaняло по времени шесть минут. Первыми зрителями и слушателями поздравления традиционно стали жители Камчатки.

Теги:
Россия, Россия, Новый год, Новый год, Владимир Путин, Путин


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