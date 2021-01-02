Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом - видео

На наблюдательные посты привезли искусственные елки с игрушками. Командиры также передали военным коробку с письмами от детей из военно-патриотического движения "Юнармия". Что написали миротворцам и что пожелали - смотрите в видео.
Российских миротворцев в Нагорном Карабахе поздравили с Новым 2021 годом. Как это было - смотрите в видео
На наблюдательные посты привезли искусственные елки с игрушками. Командиры также передали военным коробку с письмами от детей из военно-патриотического движения "Юнармия". Что написали миротворцам и что пожелали - смотрите в видео.
Космонавты Роскосмоса и члены экспедиции МКС-64 - командир Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков поздравили жителей Земли с Новым годом
По словам российского президента, в этот непростой год население страны было одной большой семьей, члены которой всегда были рядом друг с другом
Каждый год 31 декабря мир отмечает Новый год, а Николай Цискаридзе – свой день рождения. Будьте счастливы, маэстро!
Отмечается, что новое программное обеспечение системы мониторинга позволяет проверять более 11,7 миллиона текстовых материалов в сутки
В 2021 году государство сможет потратить около 18,4 миллиарда лари, из которых на зарплаты бюджетникам пойдет 1,6 миллиарда лари
Предыдущий раз учителям школ в Грузии со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора поднимали зарплату в сентябре 2019 года
Для достижения цели оппозиция пока остановилась на акциях протеста, которые начнет весной, но если ситуация потребует, заявила Нино Бурджанадзе, не исключены решительные действия
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