10:08 02 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0233
  • 100 RUB4.3912
  • USD3.2766
Поиск
Россия

Российских миротворцев в Карабахе поздравили с Новым годом - видео

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/02/250516369.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210102/250516443/Rossiyskikh-mirotvortsev-v-Karabakhe-pozdravili-s-Novym-godom---video.html

Российских миротворцев в Нагорном Карабахе поздравили с Новым 2021 годом. Как это было - смотрите в видео

На наблюдательные посты привезли искусственные елки с игрушками. Командиры также передали военным коробку с письмами от детей из военно-патриотического движения "Юнармия". Что написали миротворцам и что пожелали - смотрите в видео.

Теги:
Россия, Россия, Миротворцы, Карабахский конфликт, Нагорно-карабахский конфликт


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют во время празднования Нового 2021 года в Берлине
Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото
Космонавты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Космонавты с орбиты поздравили жителей Земли с Новым годом - видео
Как безопасно встретить Рождество?
Как безопасно встретить Новый год в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться