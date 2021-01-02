В России 1 января почти 600 человек стали миллионерами

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В рамках розыгрыша новогоднего тиража лотереи "Столото" в России появился 581 новый миллионер, что стало историческим рекордом государственных лотерей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно одна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер", – рассказали в "Столото".

Кроме того, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в один миллиард рублей разыгран не был.

Данный вариант распределения призового фонда – 1 тысяча призов по миллиону рублей – выиграл во всенародном голосовании, которое проводилось с 19 октября по 30 декабря.

В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.