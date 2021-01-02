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Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак)

В России от коронавируса привиты уже 800 тысяч человек

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Россия
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Новости из России (1537)
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Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря 2020 года по указу президента России Владимира Путина

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Уже 800 тысяч россиян привились от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в регионы доставлено более полутора миллионов доз вакцины.

"Вакцинация идет очень активно <...> с учетом всех данных по вакцинированным – это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину", – сказал министр.

Ранее он сообщил, что с 1 января на портале госуслуг можно получить сертификат о пройденной вакцинации.

Вакцинация российской вакциной от коронавируса Sputnik V
© Sputnik / STRINGER
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Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Сейчас доступна вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев – сто процентов.

Вакцинация предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Как заявляют разработчики, иммунитет к коронавирусу окончательно формируется через три недели после второй инъекции.

Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Темы:
Новости из России (1537)
Теги:
Россия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация


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