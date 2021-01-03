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Санкт-петербургский завод помогает восстанавливать собор Парижской Богоматери

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Специалисты санкт-петербургского часового завода "Ракета" принимают участие в проекте по восстановлению часов собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари)

Инженер-конструктор часового завода "Ракета" Виталий Комаров назвал предстоящий объем работ "значительным", предположив, что для восстановления часов потребуется изготовить порядка 2 тысяч деталей. По его словам, на заводе уже произведено сигнальное устройство, которое, находясь внутри здания, будет отображать время больших часов на фасаде собора.

Напомним, что 15 апреля 2019 года в Соборе Парижской Богоматери в центре французской столицы произошел пожар, который длился более 15 часов. В результате происшествия обрушился шпиль и часть крыши здания, а также было повреждено внутреннее убранство. Механизм Collin, произведенный в 1867 году, управлял четырьмя циферблатами на соборе.

Свою помощь по реконструкции всемирно известной достопримечательности Франции предложили государства со всего мира, в том числе Россия и Германия.

Теги:
Собор Парижской Богоматери, технологии, Россия, Россия


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