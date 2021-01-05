Вакцинация против коронавируса в России продолжается - видео

Масштабная вакцинация против коронавируса в России вакциной "Спутник V", начавшаяся 15 декабря, в праздничные дни продолжится. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Свое заявление министр здравоохранения РФ сделал в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

"Вакцинация уже идет, также хочу отметить, что в праздничные дни прививочные кабинеты будут работать и 4-го числа, прививочная кампания продолжится", — сказал Мурашко.

Во время совместного с губернатором Тверской области Игорем Руденей официального визита в областную клиническую больницу глава ведомства отметил высокую нагрузку на медицинскую систему из-за ДТП, происходящих в праздничный период, подчеркнув, что все экстренные службы страны в новогодние выходные работают в штатном режиме, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусной инфекцией.

Кроме того, министр сообщил о том, что на портале госуслуг получивший прививку пациент уже с 1 января может дистанционно получить сертификат о вакцинации против коронавируса. Помимо этого, в ходе рабочей поездки Мурашко и Руденя посетили центр обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу СМП.