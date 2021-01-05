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Вакцинация против коронавируса в России продолжается - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210105/250546324/Vaktsinatsiya-protiv-koronavirusa-v-Rossii-prodolzhaetsya-video.html

Масштабная вакцинация против коронавируса в России вакциной "Спутник V", начавшаяся 15 декабря, в праздничные дни продолжится. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Свое заявление министр здравоохранения РФ сделал в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

"Вакцинация уже идет, также хочу отметить, что в праздничные дни прививочные кабинеты будут работать и 4-го числа, прививочная кампания продолжится", — сказал Мурашко.

В Аргентине началась вакцинация Спутником V - видео
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В Аргентине началась вакцинация "Спутником V" - видео

Во время совместного с губернатором Тверской области Игорем Руденей официального визита в областную клиническую больницу глава ведомства отметил высокую нагрузку на медицинскую систему из-за ДТП, происходящих в праздничный период, подчеркнув, что все экстренные службы страны в новогодние выходные работают в штатном режиме, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусной инфекцией.

Кроме того, министр сообщил о том, что на портале госуслуг получивший прививку пациент уже с 1 января может дистанционно получить сертификат о вакцинации против коронавируса. Помимо этого, в ходе рабочей поездки Мурашко и Руденя посетили центр обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу СМП.

 

 

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Россия, Россия


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