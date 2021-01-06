Россия доставила в Минск гумпомощь для диагностики коронавируса – видео

Российская сторона передала белорусскому Министерству здравоохранения тест-системы и реагенты для анализов на коронавирус. Смотрите подробности в видео

Всего Белоруссия получила 300 наборов тест-систем производства научного цента "Вектор", а также объем реагентов, достаточный для проведения 30 тысяч исследований.

В передаче гуманитарной помощи участвовали российский посол Дмитрий Мезенцев и белорусский Министр здравоохранения Игорь Пиневич.

"Это очередной шаг поддержки системы здравоохранения Республики Беларусь, поддержки той огромной работы, которую проводит республика, во многом, полагаю, учитывая и опыт Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией", – сказал Мезенцев.

Россия также планирует поставить Белоруссии вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение ближайших месяцев.