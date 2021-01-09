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Последствия схода лавины в Красноярском крае

В Норильске сошла лавина - среди жертв есть дети

photo : EMERCOM of Russia
Россия
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Лавина протащила один из домов на 200 метров по склону. Поисковые работы были осложнены температурой -23 градуса и метелью

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Спасатели нашли тело ребенка и 45-летнего мужчины на месте схода лавины под Норильском - таким образом, число жертв трагедии достигло трех, пишет РИА Новости

Военно-грузинская дорога
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Накануне около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало несколько зданий. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет, а позднее ребенка и мужчины. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины", - сказала официальный представитель СК региона Ольга Шаманская.

Она отметила, что лавина протащила один из домов на 200 метров по склону. Уточняется, что поисковые работы были осложнены температурой -23 градуса и метелью. 

Темы:
Новости из России (1538)


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