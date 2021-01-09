Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 158 долларов

Согласно новой методике, теперь прожиточный минимум следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. Изменились и параметры его расчета

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Российское правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — он составляет 11 653 рубля (158 долларов).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. Постановление вступило в силу с 1 января.

Этот минимум указан для разных категорий. Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля (172 доллара), для детей — 11 303 (153 доллара), для пенсионеров – 10 022 рубля (136 долларов).

С этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.

Так, с нового года это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Тем временем, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.

Ожидается, что ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.