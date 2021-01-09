"Достижение российских ученых": журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"

Главные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за оперативной регистрации, но, как пишет Крамер, позже он убедился в ее безопасности

ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Журналист The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и написал об этом статью, пишет РИА Новости.

Коррепондент признался, что принял такое решение, изучив ход испытаний препарата. По его мнению, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за оперативной регистрации, однако, как подчеркнул Крамер, позже он убедился в ее безопасности.

"Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых", — подчеркнул он.

Тем временем, корреспондент обратил внимание на доступность препарата и хорошую логистику в российских больницах. По его словам, в России вакцинация организована четко и "без путаницы", в отличие от США и других стран.

Как пишет Крамер, ему удалось избежать многих побочных эффектов, о которых предупреждали медики, например сильной головной боли и повышения температуры.

Журналист признался, что с недоверием относится к спорам вокруг вакцинации по всему миру и считает быструю регистрацию препарата "политизированным" шагом. Тем не менее он посоветовал читателям обратить внимание на то, что "Спутник V" уже поставляют в Беларусь, Аргентину и другие страны, а следовательно, о любых серьезных последствиях уже стало бы известно.

В России гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в декабре 2020 года. В данное время можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.

На первом этапе начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.