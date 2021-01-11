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Перевооружение РВСН новейшими ракетами "Авангард" - видео

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video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0b/250580781.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210111/250580809/Perevooruzhenie-RVSN-noveyshimi-raketami-Avangard---video.html

Российские военные получили новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Авангард". Подробнее - смотрите в видео

Соединение ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области – первое в России, которое приняло на вооружение этот комплекс.

В рамках перевооружения российской армии оренбургским военным поступила еще одна ракета "Авангард". На видео запечатлено, как происходит загрузка МБР в шахтную пусковую установку с помощью специальной техники. Весь процесс занимает несколько часов.

Теги:
Российская армия, Россия, Россия


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