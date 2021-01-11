Перевооружение РВСН новейшими ракетами "Авангард" - видео

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Российские военные получили новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Авангард". Подробнее - смотрите в видео
Соединение ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области – первое в России, которое приняло на вооружение этот комплекс.
В рамках перевооружения российской армии оренбургским военным поступила еще одна ракета "Авангард". На видео запечатлено, как происходит загрузка МБР в шахтную пусковую установку с помощью специальной техники. Весь процесс занимает несколько часов.