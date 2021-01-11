Более 1,5 миллиона человек привились "Спутником V"

Вакцина "Спутник V" уже одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Свыше 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V", – говорится в сообщении.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург 5 января заявлял РИА Новости, что более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V". Примечательно, что никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.

Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.