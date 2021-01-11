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Российская вакцина от коронавируса Спутник V доставлена в Венгрию для клинических исследований (19 ноября 2020). Будапешт

Более 1,5 миллиона человек привились "Спутником V"

© photo : press office of the MFA of Hungary
Россия
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Вакцина "Спутник V" уже одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Свыше 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина против COVID-19 Спутник V
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Полмиллиона доз российской вакцины "Спутник V" ждут в Сербии

"Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V", – говорится в сообщении.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург 5 января заявлял РИА Новости, что более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V". Примечательно, что никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено.

Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Российская вакцина от коронавируса: как работает препарат
Российская вакцина от коронавируса: как работает препарат

 

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