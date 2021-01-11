00:35 12 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0156
  • 100 RUB4.4251
  • USD3.3012
Поиск
Российская вакцина от коронавируса Спутник V

В Москве расширяют программу вакцинации от COVID-19

© photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1544)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/15/250410056.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210111/250587459/V-Moskve-rasshiryayut-programmu-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В российской столице 13 января стартует вакцинация для новых групп граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на градоначальника Москвы Сергея Собянина.

Итак, записаться на прививку смогут сотрудники, занятые в:

  • научных исследованиях и разработках;
  • сфере информационных технологий, телекоммуникации и связи;
  • сфере социального обслуживания населения, осуществляемого частными и некоммерческими организациями;
  • сфере управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью;
  • гостиничной и туристической индустрии.

С четверга, 14 января откроются 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет до 100.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцина и вакцинация в Европе
© AP Photo / Hendrik Schmidt
Запад созрел: COVID-19 – это Гитлер, а значит, время для союза с Россией

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

На первом этапе начали прививать граждан из основных риск-групп: врачей, педагогов, социальных работников, потом к ним присоединились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Темы:
Новости из России (1544)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Спикер парламента и глава МВД Сербии привились от коронавируса российской вакциной Спутник V
Чиновники Сербии привились от коронавируса вакциной "Спутник V" - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться