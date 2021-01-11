В Москве расширяют программу вакцинации от COVID-19

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В российской столице 13 января стартует вакцинация для новых групп граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на градоначальника Москвы Сергея Собянина.

Итак, записаться на прививку смогут сотрудники, занятые в:

научных исследованиях и разработках;

сфере информационных технологий, телекоммуникации и связи;

сфере социального обслуживания населения, осуществляемого частными и некоммерческими организациями;

сфере управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью;

гостиничной и туристической индустрии.

С четверга, 14 января откроются 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет до 100.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

На первом этапе начали прививать граждан из основных риск-групп: врачей, педагогов, социальных работников, потом к ним присоединились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.