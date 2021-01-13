В Москве подвели итоги встречи "нормандской четверки"

На встрече в Берлине политсоветники лидеров "нормандской четверки" подготовили новые принципы и подходы к реализации направлений дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию в Донбассе

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Полезная, но не результативная – так охарактеризовал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак прошедшую во вторник в Берлине встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки".

"К сожалению, похвастаться нечем. Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей. Найти окончательные решения не удалось", – заявил Козак журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что стороны подготовили "новые принципы и подходы" к реализации направлений дорожный карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках контактной группы.

Среди положительных моментов текущей обстановки в Донбассе представитель российской стороны назвал относительно устойчивое соблюдение режима прекращения огня.

"Это было бы самоубийством – начать боевые действия. С лета худо-бедно (в Донбассе) соблюдается режим прекращения огня", – заявил Козак, отвечая на вопрос журналистов.

Он также подчеркнул, что в настоящее время "нет ощущения", что Украина может возобновить боевые действия.

Дмитрий Козак также сообщил, что политические советники лидеров стран "нормандского формата" и представители МИД "четверки" договорились снова встретиться через две недели.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В коммюнике подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года.

Вопрос урегулирования обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа по деэскалации, но локальные перестрелки по-прежнему продолжаются.

Вечером во вторник радио Sputnik сообщило, что на Украине предложили России "золотой мост" по Донбассу.