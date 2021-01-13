"Для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе": Козак

Дмитрий Козак рассказал журналистам об итогах переговоров в "нормандском формате" в Берлине. Подробнее - смотрите в видео Sputnik

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал журналистам об итогах переговоров в "нормандском формате" в Берлине.

По его словам, разговор был откровенным, стороны обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам. Прежде всего по реализации политической части Минских соглашений.

Найти окончательное решение не удалось, сказал Козак. Стороны договорились, что в течение двух недель будут подготовлены новые принципы и подходы.

"У России пока нет ощущения, что Киев строит планы силового решения конфликта. Перемирие в целом соблюдается", – отметил замглавы правительства РФ.

Следующая встреча в нормандском формате состоится, скорее всего в режиме видеоконференции.

В последний раз участники "нормандской четверки" собирались в таком формате 9 декабря 2019 года в Париже. "Нормандская четверка" – это группа руководителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции. Она была создана для урегулирования ситуации на востоке Украины в 2014 году в Нормандии – отсюда и название.