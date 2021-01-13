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"Для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе": Козак

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Дмитрий Козак рассказал журналистам об итогах переговоров в "нормандском формате" в Берлине. Подробнее - смотрите в видео Sputnik

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал журналистам об итогах переговоров в "нормандском формате" в Берлине. 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
В Москве подвели итоги встречи "нормандской четверки"

По его словам, разговор был откровенным, стороны обменялись мнениями по всем принципиальным вопросам. Прежде всего по реализации политической части Минских соглашений.

Найти окончательное решение не удалось, сказал Козак. Стороны договорились, что в течение двух недель будут подготовлены новые принципы и подходы.

"У России пока нет ощущения, что Киев строит планы силового решения конфликта. Перемирие в целом соблюдается", – отметил замглавы правительства РФ.

Следующая встреча в нормандском формате состоится, скорее всего в режиме видеоконференции.

В последний раз участники "нормандской четверки" собирались в таком формате 9 декабря 2019 года в Париже. "Нормандская четверка" – это группа руководителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции. Она была создана для урегулирования ситуации на востоке Украины в 2014 году в Нормандии – отсюда и название.

Теги:
Украина, Украина, Россия, Россия


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