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МИД РФ

МИД РФ назвал нарушением свободы СМИ действия против Sputnik в странах Балтии

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210113/250601034/MID-RF-nazval-narusheniem-svobody-SMI-deystviya-protiv-Sputnik-v-stranakh-Baltii.html

МИД России обвинил страны Прибалтики в нарушении прав российских журналистов

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Агрессивные действия стран Балтии в отношении журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews, – это попрание свободы СМИ и выражения мнений, говорится в сообщении МИД РФ по случаю Дня российской печати.

"Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах", – сказано в сообщении ведомства в Facebook.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Так, в частности, в 2019 году в Литве парламентарии призвали заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва, а главный редактор информагентства Марат Касем был задержан и выдворен из страны на пять лет. С 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования прекратили работу сотрудники Sputnik Эстония. В Латвии заблокирована ретрансляция семи каналов группы "RT", закрыт "Первый балтийский канал". 3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik.Латвия и Baltnews.

"Расцениваем эти агрессивные действия как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений", – заявляют в МИД России.

Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Капанадзе: притеснение журналистов Sputnik Латвия и Baltnews – политическое решение

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.



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