The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира

Для расчета авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Авторитетный британский журнал The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака", передает РИА Новости.

Расчет используется для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчета "реальных" обменных курсов валют. Для расчета авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. При этом для расчета ППС используется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.

Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара). Для "уравнивания" стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.

В результате, по оценке специалистов, курс рубля занижен на 68 процентов, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3 процента, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.

Другими валютами с наиболее заниженным курсом оказались гонконгский доллар (на 46,8 процента) и турецкая лира (на 39,7 процента).