В России рассказали о работе над комбинированной вакциной от COVID-19 и гриппа

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться в России к концу следующего года, рассказал РИА Новости директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как отметил ученый, технология создания подобных препаратов уже отработана: сейчас ее начинают адаптировать под различные варианты вируса гриппа и возбудителя COVID-19.

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", — уточнил Гинцбург.

О создании объединенной вакцины, обеспечивающей защиту сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, ранее также сообщил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. В начале ноября стартовали ее испытания на животных, которые показали эффективность препарата.