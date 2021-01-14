19:16 14 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0077
  • 100 RUB4.4545
  • USD3.2909
Поиск
Тестирование на наличие антител к COVID-19

В России рассказали о работе над комбинированной вакциной от COVID-19 и гриппа

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1549)
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0f/249714770.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210114/250611466/V-Rossii-rasskazali-o-rabote-nad-kombinirovannoy-vaktsinoy-ot-COVID-19-i-grippa.html

Клинические испытания нового профилактического препарата планируется начать в следующем году

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться в России к концу следующего года, рассказал РИА Новости директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Россия готовится подать заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в ЕС

Как отметил ученый, технология создания подобных препаратов уже отработана: сейчас ее начинают адаптировать под различные варианты вируса гриппа и возбудителя COVID-19.

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", — уточнил Гинцбург.

О создании объединенной вакцины, обеспечивающей защиту сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, ранее также сообщил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. В начале ноября стартовали ее испытания на животных, которые показали эффективность препарата.

Темы:
Новости из России (1549)
Теги:
Ученые, Россия, Грипп, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Травля и свобода слова: задержанные в Латвии русскоязычные журналисты в проекте RT
Травля и свобода слова: задержанные в Латвии русскоязычные журналисты в проекте RT
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться