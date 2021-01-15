16:59 15 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0062
  • 100 RUB4.4937
  • USD3.2935
Поиск
Вакцинация

Цельновирионная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в России

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1667)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250617946.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210115/250617985/Tselnovirionnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-budet-zaregistrirovana-v-Rossii.html

Препарат принципиально отличается от других вакцин, клинические исследования показали его эффективность.

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Третья российская вакцина от коронавируса получит регистрацию в ближайшие дни, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Sputnik Беларусь.

В ближайшие дни может быть зарегистрирована вакцина против COVID-19, созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.  Чумакова Российской академии наук. По словам Анны Поповой, предварительные клинические испытания "очень хороши и очень показательны".

Таким образом, Россия является единственной в мире страной, где есть три разные эффективные вакцины, разработанные на разных научных базах.

"Другой такой страны в мире нет, в которой выявили свои вакцины - мало того, что создали в лаборатории, но и дали им производственную возможность производить. Это редчайший случай, это уникально, и в этом наша прекрасная страна далеко впереди", - сказала Попова.

Вакцина от центра им.Чумакова, в отличие от всех других зарегистрированных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус SARS-CoV-2, а не его часть.

Россия стала первой в мире страной, где была зарегистрирована вакцина от коронавируса. На данный момент здесь зарегистрировано два таких препарата: от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России "Спутник V" и разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Массовая вакцинация "Спутник V" в Москве началась 5 декабря, в других регионах России – с 15 декабря.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1667)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Объявили настоящую травлю: Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
"Настоящая травля": Алла Березовская о задержаниях русскоязычных журналистов в Латвии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться