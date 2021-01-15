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Вакцинация от COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Парагвае

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1669)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210115/250620637/Rossiyskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-zaregistrirovali-v-Paragvae.html

В Южной Америке препаратом от коронавируса уже прививают население Аргентины, Боливии, Венесуэлы и Бразилии

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Минздрав Парагвая зарегистрировал вакцину против COVID-19 "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцину зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры, без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Аналогичным образом препарат был зарегистрирован ранее в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.

Вакцинация
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Цельновирионная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в России

Поставки в Парагвай обеспечат благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, многие страны Латинской Америки заинтересованы в российской вакцине. Он надеется, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Директор центра Александр Гинцбург ранее сказал, что безопасность вакцины полностью доказана, а эффективность "Спутник V" составила 91,4%.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1669)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Парагвай, Россия


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