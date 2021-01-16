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Полетов больше не будет: Россия выходит из Договора по открытому небу - видео

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video: Ruptly / Sputnik / mid.ru / osce.org
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210116/250622225/Poletov-bolshe-ne-budet-Rossiya-vykhodit-iz-Dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

Россия заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Смотрите в видео, будут ли теперь проходить наблюдательные полеты и как изменится глобальная безопасность

Россия выходит из Договора по открытому небу. 15 января в российском МИД заявили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Как следует из заявления ведомства, решение связано с отсутствием прогресса действия документа.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. До последнего времени его участниками были 34 государства, но в ноябре 2020 года США официально вышли из договора, бездоказательно обвинив Россию в многократных нарушениях его условий.

Москва заявила, что Вашингтон покинул договор под надуманным предлогом.

 

Теги:
Политика, Договор об открытом небе, Россия, Россия


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