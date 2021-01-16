Полетов больше не будет: Россия выходит из Договора по открытому небу - видео

Россия заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Смотрите в видео, будут ли теперь проходить наблюдательные полеты и как изменится глобальная безопасность

Россия выходит из Договора по открытому небу. 15 января в российском МИД заявили, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Как следует из заявления ведомства, решение связано с отсутствием прогресса действия документа.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. До последнего времени его участниками были 34 государства, но в ноябре 2020 года США официально вышли из договора, бездоказательно обвинив Россию в многократных нарушениях его условий.

Москва заявила, что Вашингтон покинул договор под надуманным предлогом.