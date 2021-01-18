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Пандемия коронавируса - тестирование вакцины в России

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1676)
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Согласно национальному календарю прививок приоритет в вакцинации от коронавируса отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции начинается в понедельник.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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В декабре прошлого года в России стартовала масштабная вакцинация – определенные категории граждан получили возможность сделать прививку. Согласно национальному календарю прививок приоритет в вакцинации от коронавируса отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами 15 января подтвердила, что с понедельника, 18 января 2021 года, в стране стартует массовая вакцинация. Она отметила, что в РФ официально зарегистрированы две вакцины.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
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Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора – "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая цельновирионная вакцина – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее регистрация ожидается в феврале 2021 года.

Вакцинация от коронавируса в России проводится бесплатно и на добровольной основе.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1676)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Россия


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