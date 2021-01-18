Водителям разрешат ездить без прав: Россия проведет эксперимент

Будет запущено специальное приложение с QR-кодом, а инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами

ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Эксперимент пройдет сразу в нескольких субъектах Российской Федерации: водителям разрешат ездить без прав, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, сообщает Sputnik Беларусь.

Правда, замглавы Минцифры не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

Будет запущено специальное приложение с QR-кодом. Инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами. "Если забыл дома права, сидишь и не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь", – отметил Олег Качанов.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести подобного рода эксперимент с использованием цифровых технологий. При этом Нилов обратил внимание, что могут возникнуть проблемы при отсутствии доступа к базе данных и Интернету.