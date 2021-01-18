Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова

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Грузия готовится к вакцинации от коронавируса – каков план действий? В конце февраля в Грузию поступит вакцина Pfizer и начнется процесс вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медицинским работникам 1217

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 110 За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 643 пациента, а с начала пандемии вылечились 234 636 803