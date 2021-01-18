Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова

Смотрите на кадрах прямой видеотрансляции включение с пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ответит на вопросы журналистов
Власти России должны обязательно задействовать международные механизмы, убежден дипломат
Российские власти в ближайшем будущем займутся вопросом упрощения процедур для привлечения трудовых мигрантов
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил США со слоном в посудной лавке. Подробнее о том, что заявил министр иностранных дел России - смотрите в видео
Будет запущено специальное приложение с QR-кодом, а инспекторов ГИБДД обеспечат считывающими устройствами
В конце февраля в Грузию поступит вакцина Pfizer и начнется процесс вакцинации. Первыми прививки будут сделаны медицинским работникам
За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 643 пациента, а с начала пандемии вылечились 234 636
По-прежнему закрыта для всех видов транспортных средств центральная дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущая к границе России, на подступах к Ларсу стоит многокилометровая очередь машин
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