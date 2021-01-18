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Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210118/250636060/Pryamaya-translyatsiya---press-konferentsiya-glavy-MID-RF-Sergeya-Lavrova.html
Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Смотрите на кадрах прямой видеотрансляции включение с пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ответит на вопросы журналистов
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=51578328&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/12/250635832.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
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PT1S
2021-01-18T12:01Z

Смотрите на кадрах прямой видеотрансляции включение с пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ответит на вопросы журналистов

Теги:
Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


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