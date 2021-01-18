Захватывающее видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160

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Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку в небе над Поволжьем. Смотрите в видео, как это происходило
Пилоты российской дальней авиации подводили свои самолеты к воздушному танкеру Ил-78 на высоте более 6000 метров и на скорости около 600 километров в час.
Обычно к выполнению этого сложнейшего элемента летной подготовки допускаются только опытные летчики, но в этот раз в маневрах приняли участие в том числе молодые офицеры.
Всего в учениях было задействовано пять самолетов Ту-160 и Ил-78.