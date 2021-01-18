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Захватывающее видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160

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video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/12/250635691.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210118/250636363/Zakhvatyvayuschee-video-dozapravki-v-vozdukhe-raketonostsa-Tu-160.html

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку в небе над Поволжьем. Смотрите в видео, как это происходило

Пилоты российской дальней авиации подводили свои самолеты к воздушному танкеру Ил-78 на высоте более 6000 метров и на скорости около 600 километров в час.

Обычно к выполнению этого сложнейшего элемента летной подготовки допускаются только опытные летчики, но в этот раз в маневрах приняли участие в том числе молодые офицеры.

Всего в учениях было задействовано пять самолетов Ту-160 и Ил-78.

Теги:
оборона, Россия, Россия


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