Захватывающее видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку в небе над Поволжьем. Смотрите в видео, как это происходило

Пилоты российской дальней авиации подводили свои самолеты к воздушному танкеру Ил-78 на высоте более 6000 метров и на скорости около 600 километров в час.

Обычно к выполнению этого сложнейшего элемента летной подготовки допускаются только опытные летчики, но в этот раз в маневрах приняли участие в том числе молодые офицеры.

Всего в учениях было задействовано пять самолетов Ту-160 и Ил-78.