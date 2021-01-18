13:45 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
LIVE:
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором Федеральной службы судебных приставов РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос привлечения трудовых мигрантов на стройки

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1552)
51 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/1b/249299657.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210118/250636438/Putin-poruchil-rassmotret-vopros-privlecheniya-migrantov-na-stroyki.html

Российские власти в ближайшем будущем займутся вопросом упрощения процедур для привлечения трудовых мигрантов

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

В России предложили выдать мигрантам пособия по безработице>>

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что стройка "испытывает большой дефицит" кадров, поскольку "иностранцы, мигранты отсечены из-за пандемии".

Куда пойти работать мигрантам: новое постановление правительства России
video: Sputnik / RUPTLY
Куда пойти работать мигрантам: новое постановление правительства России

"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений: ... рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения – до 1 марта.

Темы:
Новости из России (1552)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент США Дональд Трамп на митинге во время кампании в международном аэропорту Орландо Сэнфорд в Сэнфорде, 2020 год
Четыре года Дональда Трампа: главные события – фото
Прямая трансляция - пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться