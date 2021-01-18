Путин поручил рассмотреть вопрос привлечения трудовых мигрантов на стройки

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

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Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что стройка "испытывает большой дефицит" кадров, поскольку "иностранцы, мигранты отсечены из-за пандемии".

"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений: ... рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения – до 1 марта.