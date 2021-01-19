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"Не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД?

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video : Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210119/250644216/Ne-slezat-s-narushitelya-Kogo-imel-v-vidu-glava-rossiyskogo-MID.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал "не слезать с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено". Подробнее о том, кого имел в виду министр иностранных дел России - смотрите в видео

Так глава российского МИД прокомментировал ситуацию вокруг журналистов Sputnik и Baltnews.lv, которым мешают работать в Латвии, проводят обыски в домах, арестовывают и заводят на них уголовные дела.

Вопрос министру задала одна из преследуемых властями Риги сотрудниц Baltnews.lv – Алла Березовская. Фрагмент ее диалога с Лавровым во время пресс-конференции – смотрите в видео.

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Теги:
Сергей Лавров, Лавров, Россия, Россия


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