"Не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД?

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал "не слезать с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено". Подробнее о том, кого имел в виду министр иностранных дел России - смотрите в видео

Так глава российского МИД прокомментировал ситуацию вокруг журналистов Sputnik и Baltnews.lv, которым мешают работать в Латвии, проводят обыски в домах, арестовывают и заводят на них уголовные дела.

Вопрос министру задала одна из преследуемых властями Риги сотрудниц Baltnews.lv – Алла Березовская. Фрагмент ее диалога с Лавровым во время пресс-конференции – смотрите в видео.