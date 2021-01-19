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Лавров: Россия не собирается включать Карабах в свой состав - видео

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video: Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210119/250648961/Lavrov-Rossiya-ne-sobiraetsya-vklyuchat-Karabakh-v-svoy-sostav---video.html

У России и близко нет мыслей включать Нагорный Карабах в свой состав. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров

У России нет никаких планов по включению Нагорного Карабаха в свой состав. Об этом заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос об "экзотическом предложении" во время пресс-конференции в Москве.

"Все вопросы региона должны решать расположенные там страны, в первую очередь Армения и Азербайджан", - подчеркнул российский министр. Смотрите в видео, как он прокомментировал дальнейшие действия РФ по Нагорному Карабаху.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Россия, Россия, Сергей Лавров, Лавров


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