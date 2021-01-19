Лавров: Россия не собирается включать Карабах в свой состав - видео

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У России и близко нет мыслей включать Нагорный Карабах в свой состав. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров
У России нет никаких планов по включению Нагорного Карабаха в свой состав. Об этом заявил Сергей Лавров, отвечая на вопрос об "экзотическом предложении" во время пресс-конференции в Москве.
"Все вопросы региона должны решать расположенные там страны, в первую очередь Армения и Азербайджан", - подчеркнул российский министр. Смотрите в видео, как он прокомментировал дальнейшие действия РФ по Нагорному Карабаху.